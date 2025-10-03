Akcija "Ombra": Uhapšena šestočlana grupa zbog pokušaja iznude 150.000 KM i prepisivanja nekretnine

Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su danas šest osoba na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona zbog sumnje da su ozbiljnim prijetnjama pokušali iznuditi 150.000 KM od oštećenog ili da im prepiše pravo vlasništva nad njegovom nekretninom.

Izvor: MUP KS

U operativnoj akciji "Ombra", izvršenoj pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo, uhapšeni su B.Z. (68), A.A. (47), S.M. (57), M.H. (57) i S.Z. (46) i jedno maloljetno lice zbog sumnje da su izvršili krivično djelo iznuda, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Postupajući po naredbi nadležnog suda izvršeni su pretresi objekata koje koriste osumnjičeni i tom prilikom pronađeno je oko 50.000 KM u različitim apeonima, vatreno oružje, municija, palice, bokseri i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Uhapšeni su kriminalistički obrađeni u prostorijama Federalne uprave policije i u zakonskom roku biće predati u nadležnost Tužilaštvu Kantona Sarajevo uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.