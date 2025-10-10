Lociran i uhapšen osuđivani bjegunac: Krio se u Srbiji pa se vratio u BiH, tereti se za drogu, oružje...

B.Ž. (33), koji je bio nedostupan organima gonjenja, uhapšen je danas na širem području Tuzle, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Izvor: Profimedia

On je uhapšen tokom pretresa objekta na širem području Tuzle u kojem su pronađeni i privremeno oduzeti i drugi dokazi koji se dovode u vezu sa izvršenjem različitih krivičnih djela.

Policija je, po naredbi tuzlanskog Opštinskog suda, izvršila pretres ovog objekta jer se pretpostavljalo da se u njemu krije B.Ž.

Za B.Ž. koji je osuđivan za više teških krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droge, imovinskih delikata, nedozvoljenog držanja oružja i municije, te krivičnih djela protiv javnog reda i pravnog prometa, zbog čega je već i izdržao neke od izrečenih kazni zatvora, tragalo se od 24. jula 2024. godine po više centralnih potraga.

U toku intenzivnog rada na lociranju i pronalasku B.Ž., informacije su ukazivale da se bjegunac određeni vremenski period nalazio u Srbiji, nakon čega se vratio na područje Tuzlanskog kantona.

S obzirom da je B.Ž. po rješenju Opštinskog suda u Tuzli od 24. jula 2024. godine određena mjera jednomjesečnog pritvora, čiju realizaciju je izbjegavao, te se dao u bjekstvo, odmah po saznanju da se vratio, B.Ž. je lociran na širem području grada Tuzle.

Radi hapšenja i preduzimanja drugih potrebnih radnji prema osumnjičenom, o svemu je informisan nadležni organ koji je raspisao centralne potrage odnosno Opštinski sud u Tuzli.

B.Ž. će, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku FBiH biti predat u nadležnost Opštinskog suda u Tuzli, odnosno Sudske policije FBiH u Tuzli.