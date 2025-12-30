Pao dogovor na telefonskoj sjednici: Vlada FBiH usvojila prijedlog o minimalnoj plati

Vlada Federacije BiH donijela je danas na telefonskoj sjednici odluku o iznosu najniže plate za 2026. godinu u neto iznosu od 1.027 KM.

Izvor: ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Socijalni partneri su na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta FBiH, održanoj 18. decembra, razmatrali i usaglasili iznos minimalne plate za 2026. godinu, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, potrošačke cijene u FBiH porasle su za 3,6 odsto, dok je realni rast bruto domaćeg proizvoda iznosio 1,8 odsto, na osnovu čega je utvrđeno da najniža plata za 2026. godinu iznosi 1.027 KM, što predstavlja povećanje od 2,7 odsto u odnosu na najnižu platu utvrđenu za 2025. godinu.

Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva finansija.

Iznos najniže plate usklađuje se do kraja tekuće godine, na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku, i to u visini zbira 50 odsto rasta potrošačkih cijena i 50 odsto rasta bruto domaćeg proizvoda u FBiH za period januar–septembar.