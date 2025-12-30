logo
Od mosta u Docu do "Banjalučke rive": Stanivuković predstavio prijedlog budžeta za 2026. godinu

Autor Dušan Volaš
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da Prijedlog budžeta za 2026. godinu iznosi rekordnih 287 miliona KM i da obuhvata brojne kapitalne projekte.

3.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Neki od tih projekata su izgradnja mosta u Docu, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te unapređenje vodosnabdijevanja i izgradnja rezervoara Tunjice 1 i 2", kazao je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, među kapitalnim projektima je i izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica kroz naselja: Česma, Debeljaci, Priječani, Kuljani, Motike i Zalužani.

"Nastavljamo i sa projektom izgradnje Kuće „Predah“, a tu su i projekti uređenje obale rijeke Vrbas i nastavak realizacije projekta “Banjalučka riva” izgradnja kružne raskrsnice kod „Škorpiona“, naveo je Stanivuković.

Budžetom za 2026. godinu, kako je naglasio – posebno je predviđeno povećanje subvencija za boravak djece u privatnim vrtićima, kao i besplatan javni prevoz za dodatne kategorije.

"Nastavićemo snažnu podršku kulturi, obrazovanju, boračkim kategorijama, našim preduzetnicima, kao i podršku u liječenju osoba oboljelih od dijabetesa tip 1. Nastavićemo i kontinuitet mjera podrške svim kategorijama kroz nabavku udžbenika, subvencije za javni prevoz, mjere demografske politike i slično. Razvoj Banje Luke mora biti naš zajednički imperativ", zaključio je Stanivuković.

Tagovi

Draško Stanivuković Banjaluka budžet

