Uhapšen Banjalučanin, pijan pokazivao polni porgan na javnom mjestu i opirao se policiji

Banjalučanin M.D. uhapšen je juče zbog počinjenih više prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.

Osumnjičen je za vršenje fizioloških potreba i pokazivanje polnog organa i ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija.

“Osumnjičeni je u Banjaluci na javnom mjestu pokazivalo polni organ, a potom se oglušio o zakonito izdato naređenje policijskih službenika. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod M.D. je utvrđeno 1,66 promila alkohola u organizmu”, istakli su u policiji i naveli da su o svemu obavijestili sudiju Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prkršaje.