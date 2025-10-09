logo
Uhapšen Banjalučanin, pijan pokazivao polni porgan na javnom mjestu i opirao se policiji

Autor Brankica Spasenić
Banjalučanin M.D. uhapšen je juče zbog počinjenih više prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.

Banjalučanin pokazivao polni organ na javnom mjestu Izvor: Shutterstock

Osumnjičen je za vršenje fizioloških potreba i pokazivanje polnog organa i ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija.

“Osumnjičeni je u Banjaluci na javnom mjestu pokazivalo polni organ, a potom se oglušio o zakonito izdato naređenje policijskih službenika. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod M.D. je utvrđeno 1,66 promila alkohola u organizmu”, istakli su u policiji i naveli da su o svemu obavijestili sudiju Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prkršaje.

