Tužilaštvo traži pritvor za Dragana Simića i sinove, osumnjičene za napad na policajce

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Banjalučko Okružno javno tužilaštvo uputilo je sudiji prijedlog za određivanje mjere pritvora protiv Dragana Simića i njegovih sinova Marka i Miloša Simića, osumnjičenih za napad na policajce.

Dragan Simić, rođen 1967. godine, Marko Simić, rođen 1994. godine, i Miloš Simić, rođen 1997. godine, svi iz Banjaluke, uhapšeni su zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Prema navodima tužilaštva, događaj se desio 6. oktobra u Ulici Nikole Pašića u Banjaluci, oko 14.30 časova, kada su policijski službenici Policijske uprave Banjaluka zaustavili vozilo drugoosumnjičenog (Marka) radi testiranja na prisustvo opojnih droga. Na lice mjesta ubrzo su stigli Dragan i Miloš Simić, koji su, prema optužbi, imali namjeru da onemoguće policijske službenike u vršenju službene radnje. Tom prilikom su fizički napali policijske službenike S.K. i J.G. i nanijeli im tjelesne povrede u predjelu glave i tijela.

"Tužilac je predložio određivanje pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogli ometati krivični postupak uticajem na svjedoke. Takođe, pritvor je predložen i iz razloga vanrednih okolnosti, s obzirom na to da je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora do deset godina, a koje je, prema ocjeni tužilaštva, posebno teško zbog načina izvršenja i posljedica. Tužilac je ocijenio da bi puštanje osumnjičenih na slobodu predstavljalo stvarnu prijetnju narušavanju javnog reda i izazvalo uznemirenje javnosti", saopšteno je iz Tužilaštva.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

