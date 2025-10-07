Ide u penziju: Bivši savjetnik direktora Policije RS i sinovi predati tužiocu, pokrenuta istraga

Policijska uprava Banjaluka predala je danas Okružnom javnom tužilaštvu D.S., M.S. i M.S, svi iz Banjaluke, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Riječ je o Draganu Simiću, savjetniku direktora Policije Republike Srpske, i njegova dva sina, koji su osumnjičeni za napad na policijske službenike.

Podsjećamo, oni su uhapšeni juče zbog sumnje da su napali policajce tokom intervencije u kojoj je jedan od njih odbio testiranje na narkotike. Incident je počeo kada je policija zaustavila M.S. koji je upravljalo vozilom bez vozačke dozvole i koga su pokušali da testiraju na prisustvo opojnih droga.

"Napominjemo da su tom prilikom povrijeđena dva policijska službenika koja su upućena na pružanje ljekarske pomoći. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je događaj kvalifikovao kao sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje", rekli su iz MUP-a Republike Srpske.

Iz MUP-a RS su u saopštenju istakli da je D.S. bio u postupku penzionisanja, a čije je rješenje danas postalo konačno.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su prilikom izvršavanja svojih poslova i zadataka pokazali integritet i profesionalnost, bez obzira što se radi o njihovom kolegi, te su prema navedenom licu postupili kao i prema svakom drugom izvršiocu ne dovodeći ga u bilo kakav povlašten položaj", navode iz MUP-a RS.

OJT Banjaluka potvrdilo: Istraga protiv savjetnika direktora Policije RS i sinova zbog napada na službenike

Okružno javno tužilaštvo (OJT) Banjaluka je potvrdilo da im je danas Policijska uprava Banjaluka dostavila izvještaj protiv D.S. (rođen 1967. godine), M.S. (rođen 1997. godine) i M.S. (rođen 1994. godine), zbog sumnje na krivično djelo "Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje".

OJT navodi da su osumnjičeni sprovedeni u Tužilaštvo i da će biti ispitani od strane postupajućeg tužioca na okolnosti napada na policijske službenike.

"Nakon ispitivanja osumnjičenih lica tužilac će odlučiti o stavljanju prijedloga za određivanje mjere pritvora, o čemu će javnost biti obaviještena".