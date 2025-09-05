Osnovni sud Banjaluka detaljno o spornoj odluci: Radoslav Jović se kaje što je udario policajca, poštuje to zanimanje

Osnovni sud Banjaluka dostavio je, na zahtjev Monda, obrazloženje odluke o puštanju na slobodu Radoslava Jovića, osumnjičenog za napad na policajca.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vijeće ovog suda danas je potvrdilo raniju odluku sudije za prethodni postupak, da se Radoslavu Joviću umjesto pritvora, odrede mjere zabrane približavanja svjedocima.

Ova odluka posljednjih dana izazvala je brojne reakcije, posebno policije koja je protestovala ispred Osnovnog suda.

Kao što smo već objavili, Radoslavovom sinu, Mihajlu Joviću je određen pritvor, a obojica se terete za napad na službeno lice i ugrožavanje sigurnosti. Kritični događaj se desio 30. avgusta, a na nekim medijima je objavljen i video snimak napada.

"Okupljanje policijskih službenika u znak podrške kolegama prošlo je mirno u vrijeme odlučivanja suda o predloženom pritvoru. Nakon što je saopštena odluka suda, o puštanju na slobodu osumnjičenog, razišli su se bez da je javni red narušen. Navodi o uznemirenim komentarima građana povodom video snimaka događaja na društvenim mrežama nisu potkrijepljeni materijalnim dokazima, niti je navedeno da građani iznose stavove iz kojih bi se moglo utvrditi postojanje stvarne prijetnje narušavanju javnog reda", naveli su iz suda, objašnjavajući zašto je odbijena žalba tužilaštva.

Takođe, istaknuto je da je osumnjičeni događaj opisao na isti način kao i svjedoci, ali i oštećeni, kao i da je izrazio kajanje zbog svog postupanja.

"Sama činjenica da je udario policajca ga teško pogađa... Iz iskaza osumnjičenog datog nakon događaja, proizilazi da on smatra da je učinio grešku što je udario policijskog službenika, a naročito jer se radi o licu koje je i samo bilo policijski službenik i sarađuje sa njima, te prema ovom zanimanju osjeća poštovanje",obrazloženo je iz suda.

Navedeno je i da je Radoslav Jović pred ovim sudom osuđen za pokušaj ubistva koji se dogodio 2005. godine.

"Vijeće, uzimajući u obzir da pritvor predstavlja najstrožu mjeru smatra da je pravilno sudija za prethodni postupak ocijenila da se određenom mjerom zabrane može postići svrha, te se naročito naglašava da ista traje do okončanja postupka, a u slučaju kršenja, osumnjičenom se može odrediti pritvor", podvukli su iz suda.

Što se tiče Mihajla Jovića kojem je određen pritvor, sud je odbio žalbu njegovog branioca.

Iz suda pojašnjavaju da je opravdana bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, a za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža. Takođe, protiv njega se već vode drugi krivični postupci za nanošenje tjelesnih povreda i ugrožavanja bezbjednosti.

