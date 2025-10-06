Uhapšen savjetnik direktora Policije RS i sinovi zbog napada na policajce u Banjaluci

Savjetnik direktora Policije Republike Srpske Dragan Simić i njegova dvojica sinova uhapšeni su zbog sumnje da su napali policajce tokom intervencije u kojoj je jedan od njih odbio testiranje na narkotike.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prema nezvaničnim informacijama, incident se dogodio nakon što su policajci pokušali da testiraju na prisustvo droge Marka Simića, sina Dragana Simića, piše ATV. Marko je test odbio i pozvao oca, koji je ubrzo stigao na lice mjesta u društvu drugog sina. Nakon kraće verbalne rasprave, sukob je prerastao u fizički napad na policajce, piše Gerila.

U napadu su povrijeđena najmanje dva policajca, koji su prebačeni na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske.

Na teren su odmah upućene dodatne patrole, a Dragan Simić i njegovi sinovi su uhapšeni i sprovedeni na kriminalističku obradu.

Nadležni organi zasad se nisu zvanično oglasili o ovom slučaju.