Uhapšen savjetnik direktora Policije RS i sinovi zbog napada na policajce u Banjaluci

Savjetnik direktora Policije Republike Srpske Dragan Simić i njegova dvojica sinova uhapšeni su zbog sumnje da su napali policajce tokom intervencije u kojoj je jedan od njih odbio testiranje na narkotike.
Prema nezvaničnim informacijama, incident se dogodio nakon što su policajci pokušali da testiraju na prisustvo droge Marka Simića, sina Dragana Simića, piše ATV. Marko je test odbio i pozvao oca, koji je ubrzo stigao na lice mjesta u društvu drugog sina. Nakon kraće verbalne rasprave, sukob je prerastao u fizički napad na policajce, piše Gerila.
U napadu su povrijeđena najmanje dva policajca, koji su prebačeni na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske.
Na teren su odmah upućene dodatne patrole, a Dragan Simić i njegovi sinovi su uhapšeni i sprovedeni na kriminalističku obradu.
Nadležni organi zasad se nisu zvanično oglasili o ovom slučaju.