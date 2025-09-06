Policija o napadu na Branislava Borenovića: U toku potraga za počiniocima

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, preduzimaju sve neophodne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja napada na Branislava Borenovoića, poslanika PDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, sinoć oko 21,10 časova lice B.B. iz Banjaluke prijavilo je da je neposredno prije prijave na parking prostoru u Banjaluci napadnuto od strane dva nepoznata muška lica, na način da su ga poprskali biber sprejom usljed čega je zadobilo tjelesne povrede.

Podsjećamo, Borenovića su sinoć napala dva muškarca koja su ga poprskala biber sprejom, nakon čega mu je pomoć ukazana na UKC-u RS.

Borenović je jutros objavio i video snimak napada sa nadzorne kamere na zgradi.

