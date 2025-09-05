Branislav Borenović napadnut ispred stana! "Sve se odigralo brzo".

Maskirani napadači ga poprskali biber sprejom.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Branislav Borenović, poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, večeras je napadnut ispred zgrade u kojoj stanuje u Banjaluci.

Napala su ga dvojica maskiranih muškaraca i poprskali ga biber sprejom, saznaje BN.

Borenović je pozvao policiju, koja je došla na lice mjesta.

Borenoviću je pružena medicinska pomoć u hitnoj, a nakon svega oglasio se o napadu objavom na društvenim mrežama.

"Evo razbistrilo se…Sve je dobro, peku oči, a još više mozak, razmišljajući, zašto, zbog čega…prvi put u 51-ovoj godini da mi se ovako nešto suludo desi!!!

Sve se odigralo brzo, kad sam izašao iz auta pred svojom zgradom, dvojica maskiranih prišli, poprskali mi lice, bez udaraca, nešto promrljali i nestali…

Dok sam došao sebi, peče ko đavo, nakon nekoliko minuta uspio pozvati nekako 122, super brzo došla policija, zaista korektno, profesionalno i u hitnu krajnje brzo neke kapi…

Sad sam na očnom na UКC-u, sve je ok, hvala svima koji zovu, šalju poruke…,policija, medicinski radnici sve velika zahvalnost…

I na kraju kad majka nazove i moli me: sine dođi kod nas noćiti , a ona operisala kičmu, juče izašla iz bolnice, a tata jedva hoda, čovjek da svisne od muke, ali idemo dalje, biće sve dobro dragi moji dobri prijatelji i ljudi…", napisao je Borenović na tviteru.