Osumnjičen za napad na policajca na Starčevici: Mihajlu Joviću produžen pritvor

Osnovni sud Banjaluka produžio je za dva mjeseca pritvor Banjalučaninu Mihajlu Joviću (24) osumnjičenom za napad na policajaca u banjalučkom naselju Starčevica 30. avgusta ove godine.

Izvor: Srna/Darko Šavija

On je uhapšen neposredno nakon ovog događaja od kada se nalazi u pritvoru, dok je njegov otac Radoslav Jović (48) koji je takođe osumnjičen da je učestvovao u napadu, pušten da se brani sa slobode.

Njemu su određene mjere zabrane sastajanja i prilaska svjedocima.

Kritični događaj se desio 30. avgusta na Starčevici. Sumnja se da je Mihajlo Jović angažovao maloljetnika da razbije automobil njegove bivše djevojke.

Policijski inspektor koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, reagovao je kada je vidio napadača i naredio mu da legne, nakon čega su se umiješali otac i sin Jović koji su napali inspektora, a potom i patrolu koja je izašla na intervenciju.

(Mondo)