Budimir o hapšenju savjetnika direktora policije RS: Nulta tolerancija na nasilje prema policiji 1

Budimir o hapšenju savjetnika direktora policije RS: Nulta tolerancija na nasilje prema policiji

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
1

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budumir poručio je danas da će za nasilje prema policiji biti nulta tolerancija.

Budimir o hapšenju savjetnika direktora policije RS Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Bez obzira o kome se radi, u narednom periodu preduzeće se sve one potrebne operativne i druge radnje u postupku da takva lica to više ne izvrše", rekao je Budimir novinarima u Prijedoru.

Odgovarajući na pitanje novinara o jučerašnjem napadu policijskog službenika na druge policijske službenike u Banjaluci, Budimir je istakao da je bitno da su policijski službenici postupili u skladu sa zakonom, bez obzira što se radi o njihovom kolegi.

"Lišili su ga slobode i predali ga tužilaštvu. Znači, policijski službenici su pokazali svoj integritet, pokazali su da oni obavljaju svoju dužnost bez obzira o kome se u ovom slučaju radi", naglasio je Budimir.

Ministar i direktor policije Siniša Kostrešević obišli su danas policijske stanice na području u nadležnosti Policijske uprave Prijedor, kao i sjedište ove uprave. 

Podsjećamo, savjetnik direktora policije RS sa dva sina uhapšeni su juče zbog sumnje da su napali policajce tokom intervencije u kojoj je jedan od njih odbio testiranje na narkotike. Incident je počeo kada je policija zaustavila M.S. koji je upravljalo vozilom bez vozačke dozvole i koga su pokušali da testiraju na prisustvo opojnih droga.

(Srna)

Željko Budimir policija napad

X men

Ajd da i to vidimo.

