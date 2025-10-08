logo
Pali zbog Skaja i Anoma: Pet osoba optuženo za trgovinu drogom i oružjem širom Evrope

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv pet lica zbog organizovanog kriminala u vezi sa drogom u predmetu sa dokazima iz aplikacija "Skaj" i "Anom".

Optužnice protiv pet osoba u vezi skaj aplikacije Izvor: Shutterstock

Optužnica je podignuta protiv ranije osuđivanih državljana BiH Aleksandra Nikolića, Adija Nukića, Slobodana Radonje i Vladimira Stevanovića, te Zorice Radonje, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Oni su optuženi da su od početka decembra 2019. do kraja 2021. godine, kao korisnici kriptovanih aplikacija "Skaj" i "Anom", međusobnim povezivanjem i dogovaranjem grupa koje su djelovale na teritoriji BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Holandije i Slovenije, trgovali kanabisom, kokainom, amfetaminom i heroinom.

Na teret su im stavljena krivična djela organizovani kriminal, neovlašteni promet droge, neovlašteni promet oružja i vojne opreme, te proizvoda dvojne upotrebe, pranje novca i pomoć počiniocu nakon krivičnog djela. 

(Srna)

