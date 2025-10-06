logo
Tužilaštvo BiH objavilo specijalnu stranicu: Sve informacije o Sky i Anom predmetima na jednom mjestu

Izvor mondo.ba
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine objavilo je posebnu stranicu na kojoj se nalaze osnovne informacije o svim predmetima koji su pokrenuti zahvaljujući dešifrovanim podacima sa Sky i ANOM aplikacija.

Sve informacije o Sky i Anom predmetima na jednom mjestu Izvor: Shutterstock

Ovaj novi odjeljak, nazvan "Sky i ANOM predmeti 2021-2025", razvijen je kako bi medijima, građanima i stručnoj javnosti na jednom mjestu omogućio "što kvalitetniji i potpuniji obim informacija" o radu na ovim opsežnim slučajevima.

Sadržaj stranice, koja je posjetiocima dostupna od maja 2024. godine, ažurira se periodično, naveli su iz Tužilaštva BiH.

Na stranici se trenutno nalaze informacije o 16 predmeta, uključujući podatke o optuženim licima, krivičnim djelima za koja se terete, te fazi u kojoj se nalazi svaki postupak.

Sve detalji o postupcima mogu se pronaći na ovom LINKU.

