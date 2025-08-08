Advokat uhapšene novinarke: Nataša Miljanović Zubac danas izlazi na slobodu

Ahmet Efendić, advokat novinarke Nataše Miljanović Zubac, rekao je da će ona biti danas puštena na slobodu.

Izvor: Printscreen

"Tužiteljica neće tražiti pritvor. Mislim da će gospođa Nataša biti puštena danas. Računam da će izaći oko dva sata. Možda će tužiteljica u narednim sedmicama eventualno tražiti mjere zabrane. O tome će odlučivati sud, ali za sada je najbitnije da ona danas bude puštena", kazao je Efendić.

Poručio je da su zamoljeni da ne komentarišu predmet trenutno, stoga nije u mogućnosti dati više informacija.

Prema ranijim informacijama, Miljanović Zubac privedena je sinoć u Trebinju, nakon što je izvršen pretres njene porodične kuće zbog sumnje na "odavanje tajnih podataka".

Kako navode nezvanični izvori, institucije joj se navodno svete zbog objavljivanja Sky komunikacija koje ukazuju na korupciju i kriminal u pravosuđu i policijskim strukturama.

"Došli su kući da izvrše pretres, a nakon toga vode me u Sarajevo. Osumnjičena sam za odavanje tajnih podataka. Zaprijećena kazna od šest mjeseci do pet godina. Ukazivala sam na kriminal u GP BiH i na slučaj Nemanja Nogoštić koji je odavao službene podatke pripadnicima Škaljarskog klana. On nije uhapšen. Smatram da se sistem iživljava nadamnom i pokazuje svoju moć", izjavila je juče.

(Euronews BiH)