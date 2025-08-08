Sumnjiči se za odavanje službene tajne: Nakon novinarke Nataše Miljanović Zubac uhapšena i inspektorka Granične policije

Nakon novinarke Nataše Miljanović Zubac, u okviru iste akcije, uhapšena je i inspektorka Granične policije Bosne i Hercegovine, a istragom je obuhvaćena i radnica Centralne istražne kancelarije.
Inspektorka Sektora za istrage Granične policije BiH S. K. je uhapšena jutros na graničnom prelazu Vardište kod Višegrada.
Ona se, kao i Miljanović Zubac, sumnjiči za krivično djelo "odavanje službene tajne", piše Klix.
Hapšenje je izvršeno po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje ujedno vodi istragu u ovom slučaju.
Pod istragom je, kako je potvrđeno, A. M., radnica Centralne istražne kancelarije Granične policije BiH.
O ovom slučaju još nisu objavljene dodatne informacije, a novinarka Miljanović Zubac bi trebala danas biti ispitana u Tužilaštvu BiH.
Udruženje BH novinari je pozvalo na hitno puštanje na slobodu novinarke Miljanović Zubac.
(Mondo)