Sumnjiči se za odavanje službene tajne: Nakon novinarke Nataše Miljanović Zubac uhapšena i inspektorka Granične policije

Nakon novinarke Nataše Miljanović Zubac, u okviru iste akcije, uhapšena je i inspektorka Granične policije Bosne i Hercegovine, a istragom je obuhvaćena i radnica Centralne istražne kancelarije.

Inspektorka Sektora za istrage Granične policije BiH S. K. je uhapšena jutros na graničnom prelazu Vardište kod Višegrada.

Ona se, kao i Miljanović Zubac, sumnjiči za krivično djelo "odavanje službene tajne", piše Klix.

Hapšenje je izvršeno po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje ujedno vodi istragu u ovom slučaju.

Pod istragom je, kako je potvrđeno, A. M., radnica Centralne istražne kancelarije Granične policije BiH.

O ovom slučaju još nisu objavljene dodatne informacije, a novinarka Miljanović Zubac bi trebala danas biti ispitana u Tužilaštvu BiH.

Udruženje BH novinari je pozvalo na hitno puštanje na slobodu novinarke Miljanović Zubac.

