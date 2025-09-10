Potvrđena optužnica protiv 11 osoba zbog trgovine drogom preko "Skaj“ aplikacije

Okružni sud u Istočnom Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv 11 osoba koje se terete da su putem "Skaj" aplikacije dogovarale vrijeme, mjesto, cijenu i količinu različitih droge za prodaju.

Izvor: YouTube/Screenshot

Optužnica je potvrđena protiv Branislava Janjića, Biljane Janjić, Bojana Rističevića, Borisa Mitrovića, Milana Međe, Emine Mašić, Igora Cicovića, Dragomira Pandurevića, Gorana Grbovića, Neđeljka Stupara i Momčila Stupara zbog krivičnog dijela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu koje je i podiglo optužnicu.

Oni se terete da su od 2020. do novembra 2023. godine koristeći "Skaj" aplikaciju dogovarali prodaju marihuane, kokaina, ekstazija, heroina i spida na području Istočnog Sarajeva.

