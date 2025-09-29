Banjalučanin uhapšen zbog napada: Pretukao maloljetnika ispred kafića

Banjalučanin S. J. uhapšen je zbog sumnje da je pretukao maloljetnika ispred ugostiteljskog objekta, nanijevši mu tjelesne povrede zbog čega mu je ukazana ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

O napadu je obaviješten dežurni tužilac i tužilac za maloljetnike.

Na području u nadležnosti ove policijske uprave uhapšeno je 10 lica zbog droge.

Banjalučanin Z. S. uhapšen je jer je kod njega pronađeno i oduzeto oko 205 grama marihuane.

Zbog posjedovanja marihuane uhapšeni su i Đ. R, S. L. i L. Đ. iz Banjaluke, te D. Đ. iz Novog Grada.

Lica S. R, S. J, A. M. i Ž. P. svi iz Banjaluke, te D. M. iz Švajcarske uhapšena su jer su prilikom kontrole vozila odbila test na drogu.

Policija je uhasila i LJ. S. iz Laktaša koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi u Banjaluci pod dejstvom alkohola, a ispitivanjem je utvrđeno da je imalo 1.92 promila alkohola u organizmu.

Iz istog razloga uhapšeno je i lice B. M. iz Banjaluke, koje je u organizmu imao 1,94 alkohola u organizmu.

Banjalučaninu D. T. uručen je prekršajni nalog, jer je kod njega pronađen gasni pištolj.

(Srna)