Banjalučanin uhapšen zbog napada: Pretukao maloljetnika ispred kafića

Autor Dragana Božić
Banjalučanin S. J. uhapšen je zbog sumnje da je pretukao maloljetnika ispred ugostiteljskog objekta, nanijevši mu tjelesne povrede zbog čega mu je ukazana ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Banjalučanin uhapšen zbog napada na maloljetnika Izvor: Mondo - Slaven Petković

O napadu je obaviješten dežurni tužilac i tužilac za maloljetnike.

Na području u nadležnosti ove policijske uprave uhapšeno je 10 lica zbog droge.

Banjalučanin Z. S. uhapšen je jer je kod njega pronađeno i oduzeto oko 205 grama marihuane.

Zbog posjedovanja marihuane uhapšeni su i Đ. R, S. L. i L. Đ. iz Banjaluke, te D. Đ. iz Novog Grada.

Lica S. R, S. J, A. M. i Ž. P. svi iz Banjaluke, te D. M. iz Švajcarske uhapšena su jer su prilikom kontrole vozila odbila test na drogu.

Policija je uhasila i LJ. S. iz Laktaša koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi u Banjaluci pod dejstvom alkohola, a ispitivanjem je utvrđeno da je imalo 1.92 promila alkohola u organizmu.

Iz istog razloga uhapšeno je i lice B. M. iz Banjaluke, koje je u organizmu imao 1,94 alkohola u organizmu.

Banjalučaninu D. T. uručen je prekršajni nalog, jer je kod njega pronađen gasni pištolj. 

(Srna)

