Miodrag Mišić imenovan za v.d. direktora "Željeznica RS"

Nadzorni odbor "Željeznica Republike Srpske" imenovao je Miodraga Mišića za vršioca dužnosti generalnog direktora ovog preduzeća.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Predsjednik Nadzornog odbora Dijana Kalenić rekla je Srni da je Mišić imenovan na jutrošnjoj sjednici, nakon što je prethodno na ovu funkciju dao podnio Slađan Jović.

Kalenićeva očekuje da će Mišić, zahvaljujući svojem dosadašnjem iskustvu na rukovodećim mjestima u javnim ustanovama i bankarskog sektoru, u narednom periodu odgovoriti svim izazovima koji su ispred "Željeznica Republike Srpske".