logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miodrag Mišić imenovan za v.d. direktora "Željeznica RS"

Miodrag Mišić imenovan za v.d. direktora "Željeznica RS"

Autor Nikolina Damjanić
0

Nadzorni odbor "Željeznica Republike Srpske" imenovao je Miodraga Mišića za vršioca dužnosti generalnog direktora ovog preduzeća.

466407645_1075497531036281_6619202587575742041_n.jpg Izvor: Željeznice Republike Srpske

Predsjednik Nadzornog odbora Dijana Kalenić rekla je Srni da je Mišić imenovan na jutrošnjoj sjednici, nakon što je prethodno na ovu funkciju dao podnio Slađan Jović.

Kalenićeva očekuje da će Mišić, zahvaljujući svojem dosadašnjem iskustvu na rukovodećim mjestima u javnim ustanovama i bankarskog sektoru, u narednom periodu odgovoriti svim izazovima koji su ispred "Željeznica Republike Srpske".

Možda će vas zanimati

Tagovi

ŽRS v.d. direktor željeznice RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ