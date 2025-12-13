Posljednji polazak: Vozovi 6402 i 6603 označili kraj jedne ere Željeznica RS (VIDEO)

Svaki polazak vozom iz Doboja za Banjaluku i Doboj–Petrovo Novo nosio je sa sobom živote, rutinu i uspomene stotina putnika. Danas, voz 6402 i 6603 posljednji put prevoze svoje putnike, zatvarajući poglavlje koje traje od osnivanja Željeznica Republike Srpske (ŽRS).

Izvor: Ustupljena fotografija

Ovi vozovi nisu bili samo prevozna sredstva, već simbol povezanosti, tradicije i povjerenja građana. Voz 6402, jedan od najprofitabilnijih putničkih vozova, sada prestaje da saobraća zbog odluke Vlade RS da od sutra na snazi bude novi red vožnje sa svega 12 putničkih linija, umjesto dosadašnjih 27.

Iz Samostalnog sindikata ŽRS su nam pritom poslali video posljednjeg polaska, koji savršeno oslikava ovaj sumorni dan i jasno pokazuje koliko je završetak ove tradicije emotivan za sve koji su godinama koristili ove linije.

Danas su se vozovi 6402 i 6403 posljednji put ukrstili u Prisoju, trenutak koji podsjeća da će možda jednoga dana, u nekoj boljoj budućnosti, ponovo dočekati putnike koji cijene putovanje vozom.

Prema novom redu vožnje, relacije poput Doboj–Banja Luka–Doboj ili Banja Luka–Novi Grad/Dobrljin–Banja Luka, koje su nekada imale četiri voza dnevno, sada će imati samo po dva. Odluka izaziva pitanja: šta će biti sa preostalih 17 vozova i putnicima koji su se na njih oslanjali?

Iz Ministarstva saobraćaja poručuju da novi red vožnje nije ukidanje putničkog saobraćaja, već “odgovorna strategija za stabilizaciju preduzeća” i smanjenje troškova za gotovo šest miliona KM. Navode da će reorganizacija omogućiti održiviji saobraćaj, uz očuvanje neophodnog nivoa usluga i bez otpuštanja radnika, dok će dio zaposlenih biti preusmjeren na teretni program.

Ipak, ova racionalizacija dolazi nakon godina ignorisanja potreba građana. Dosadašnji obim saobraćaja od 27 lokalnih vozova stvarao je gubitke, kažu, jer se “vozovima niko ne vozi”, kako je nedavno izjavio premijer Savo Minić. Ta izjava, koja je izazvala buru kritika, sada se pretvara u konkretan rez - linije se ukidaju, a građani ostaju bez izbora za prevoz.

Dok posljednji putnici napuštaju voz 6402, jasno je da Željeznice RS polako odlaze u zaborav, baš kao i ovi vozovi. Dok druge države u prugama i vozovima vide budućnost, naša vidi samo prošlost. Dok se u evropskim gradovima turisti i građani svakodnevno prevoze vozovima, pitanje je da li će naše buduće generacije ikada imati priliku da iskuse putovanje vozom onako kako su ga poznavale prethodne generacije.