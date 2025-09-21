logo
Sindikat ŽRS: Uprava ukida vozove i zatvara stanice, a osniva nova direktorska mjesta

Sindikat ŽRS: Uprava ukida vozove i zatvara stanice, a osniva nova direktorska mjesta

Autor Dušan Volaš
0

Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti "Željeznica Republike Srpske" (ŽRS) je saopštio da uprava preduzeća nastavlja sa zatvaranjem stanica i planira drastično ukidanje putničkih linija širom Republike Srpske zbog, kako se tvrdi, nedostatka radnika.

Zbog nedostatka radnika: "Željeznice Srpske" planiraju da prepolove putnički saobraćaj Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sindikat kao konkretan primjer navodi sudbinu ukrsnice Prisoje, za koju tvrde da je ključno mjesto na relaciji Doboj-Banjaluka.

"Prema našim informacijama, u ukrsnici Prisoje od 1. oktobra ove godine biće ukinut rad u noćnim smjenama, a od novog reda vožnje planirano je njeno potpuno zatvaranje i ostavljanje bez osoblja. Podsjećamo da se radi o jednom od najvažnijih službenih mjesta na relaciji Doboj - Banjaluka - Doboj, u koje je uloženo više miliona KM kreditnih sredstava za modernizaciju i osiguranje", izjavio je Dragan Peulić, predsjednik sindikata.

On dodaje da uprava istovremeno planira da prepolovi putnički saobraćaj, što je u suprotnosti sa praksom razvijenih zemalja koje ulažu u željeznicu.

"Dok se kod nas ukidaju čak i lokalni vozovi, u normalnim državama putnički saobraćaj sufinansira vlada, što je obaveza i Vlade Republike Srpske kao vlasnika ŽRS", ističe Peulić.

U saopštenju se navodi da je vrhunac problema u kontrastu između rezova na terenu i, kako tvrde, širenja administracije. Peulić smatra nedopustivim da se, sa jedne strane, ukidaju službena mjesta i putnički vozovi zbog nedostatka osoblja, a sa druge strane u upravi gotovo svakog mjeseca osnivaju novi sektori, direktorska i zamjenička mjesta.

Sindikat je na kraju najavio da neće mirno posmatrati urušavanje putničkog saobraćaja.

"Kao reprezentativni sindikat izvršnog osoblja, ističemo da je ovakva politika uprave apsolutno neprihvatljiva i da ćemo preduzeti sve zakonske sindikalne mjere radi zaštite radnih mjesta, javnog interesa i opstanka putničkog saobraćaja u Republici Srpskoj", zaključio je Peulić.

(Mondo)

