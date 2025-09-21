Sindikat ŽRS: Uprava ukida vozove i zatvara stanice, a osniva nova direktorska mjesta

Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti "Željeznica Republike Srpske" (ŽRS) je saopštio da uprava preduzeća nastavlja sa zatvaranjem stanica i planira drastično ukidanje putničkih linija širom Republike Srpske zbog, kako se tvrdi, nedostatka radnika.
Sindikat kao konkretan primjer navodi sudbinu ukrsnice Prisoje, za koju tvrde da je ključno mjesto na relaciji Doboj-Banjaluka.
"Prema našim informacijama, u ukrsnici Prisoje od 1. oktobra ove godine biće ukinut rad u noćnim smjenama, a od novog reda vožnje planirano je njeno potpuno zatvaranje i ostavljanje bez osoblja. Podsjećamo da se radi o jednom od najvažnijih službenih mjesta na relaciji Doboj - Banjaluka - Doboj, u koje je uloženo više miliona KM kreditnih sredstava za modernizaciju i osiguranje", izjavio je Dragan Peulić, predsjednik sindikata.
On dodaje da uprava istovremeno planira da prepolovi putnički saobraćaj, što je u suprotnosti sa praksom razvijenih zemalja koje ulažu u željeznicu.
"Dok se kod nas ukidaju čak i lokalni vozovi, u normalnim državama putnički saobraćaj sufinansira vlada, što je obaveza i Vlade Republike Srpske kao vlasnika ŽRS", ističe Peulić.
U saopštenju se navodi da je vrhunac problema u kontrastu između rezova na terenu i, kako tvrde, širenja administracije. Peulić smatra nedopustivim da se, sa jedne strane, ukidaju službena mjesta i putnički vozovi zbog nedostatka osoblja, a sa druge strane u upravi gotovo svakog mjeseca osnivaju novi sektori, direktorska i zamjenička mjesta.
Sindikat je na kraju najavio da neće mirno posmatrati urušavanje putničkog saobraćaja.
"Kao reprezentativni sindikat izvršnog osoblja, ističemo da je ovakva politika uprave apsolutno neprihvatljiva i da ćemo preduzeti sve zakonske sindikalne mjere radi zaštite radnih mjesta, javnog interesa i opstanka putničkog saobraćaja u Republici Srpskoj", zaključio je Peulić.
(Mondo)