Radnici Željeznica RS bez zdravstvenog: Štrajk glađu zbog prava na liječenje

Zbog još neuplaćenog zdravstvenog osiguranja radnici u "Željeznicama Republike Srpske" nalaze se u veoma teškoj situaciji, posebno oni koji imaju ozbiljne zdravstvene probleme, pa su se pojedini odlučili i na radikalne korake, kao što je štrajk glađu.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Naime, Dragan Peulić, potpredsjednik Samostalnog sindikata "Željeznica RS", za "Nezavisne novine" potvrdio je da Željeznice Republike Srpske" još nisu izvršile uplatu doprinosa i da nemaju povratnu informaciju kada bi to moglo biti, te da se zbog toga odlučio na radikalne mjere.

"Zbog neuplaćenog zdravstvenog osiguranja, čime mi je uskraćeno osnovno ljudsko, ali i zakonsko pravo na liječenje, te zbog nemogućnosti da dobijem uputnicu za Univerzitetski klinički centar Republike Srpske za svoje dijete staro dvije godine, primoran sam da preduzmem krajnji korak. Od 5. avgusta stupam u štrajk glađu i biću u svim svojim narednim smjenama sve do uplate zdravstvenog osiguranja", kazao je Peulić.

Kako je pojasnio, ovo je jedini način da izrazi svoje ogorčenje i ukaže na ozbiljne posljedice koje nastaju nepoštovanjem zakonskih obaveza poslodavca.

"U ovom slučaju, ugrožavaju nečije zdravlje, što je direktna odgovornost uprave 'Željeznica Republike Srpske'", kazao je Peulić za "Nezavisne novine".

Da su radnici ŽRS, ali i članovi njihovih porodica u ozbiljnim problemima zbog zdravstvenog osiguranja, kaže i Borislav Dejanović, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti "Željeznica RS", te ističe da u narednim danima očekuju sastanak sindikata da usaglase koji su im naredni koraci.

"Već smo kontaktirali s advokatom kako bismo se informisali o zakonskim okvirima i pravnim mogućnostima koje imamo. Situacija je alarmantna i izuzetno teška, naši radnici nemaju zdravstveno osiguranje, a mnogi od njih hitno moraju na preglede ili operacije. Osim toga, većina zaposlenih preko sebe ima osiguranu i djecu, što dodatno pogoršava situaciju", kazao je Dejanović.

Dodao je da je inspekcija već obaviještena, a trenutno pokušavaju stupiti u kontakt s nekim od direktora, ali zasad bezuspješno.

"Čekamo prijedloge kolega, sve opcije su na stolu, uključujući proteste i druge mjere. Mora se zauzeti jasan stav, jer se ovakvo stanje više ne može tolerisati", kazao je Dejanović.

Dodao je da je upoznat i sa činjenicom da neki radnici tokom svog radnog vremena štrajkuju glađu, što pokazuje koliko je situacija ozbiljna.

"Krenuli smo putem koji nije dobar i moramo hitno reagovati kako bismo zaštitili prava i zdravlje naših članova", zaključio je Dejanović.

Iz "Željeznica Republike Srpske" nam nisu odgovorili ni nakon nekoliko dana što smo im poslali pitanja, kao ni Slađan Jović, generalni direktor ovog preduzeća, koji ne odgovara na pozive.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kazali su da Fond radniku, kada poslodavac uplati doprinose za zdravstveno osiguranje, omogućava pravo na osiguranje dva mjeseca od posljednje uplate doprinosa, pod uslovom da redovno izmiruju svoje zakonske obaveze

"Konkretno, kada je riječ o 'Željeznicama RS', uvidom u poresku karticu ustanovljeno je da ovo preduzeće nije izmirilo obaveze po osnovu doprinosa za mjesec jun, te Fond nema zakonskog osnova da produži pravo na osiguranje radnicima dok se ne izmire obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje", kazali su iz Fonda.

"Željeznice RS" su jedno od najvećih javnih preduzeća Republike Srpske, koje je krajem 2024. godine imalo oko 1.800 zaposlenih radnika.

Podsjetimo, ukupna dugovanja Javnog preduzeća "Željeznice Republike Srpske" zaključno sa polovinom ove godine iznose 295.943.460 KM, piše u polugodišnjem finansijskom izvještaju ovog preduzeća koji je nedavno objavljen na Banjalučkoj berzi.

