Radnici "Željeznica RS" bez osiguranja: Oboljeli od tumora ne mogu do ljekara

Radnici "Željeznica Republike Srpske" (ŽRS) već treći mjesec zaredom nemaju uredno uplaćene doprinose, zbog čega ne mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Najdrastičniji primjer je, kako upozoravaju sindikalci, to što oboljeli od tumora ne mogu dobiti uputnice za liječenje u Beogradu jer im u sistemu osiguranje ne postoji.

"Radnici kada odu kod doktora dobiju informaciju da im doprinosi nisu uplaćeni i da bez plaćanja ne mogu na pregled. Ova situacija traje već tri mjeseca", rekao je za Glas Srpske predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS, Dragan Peulić.

On ističe da su zaposleni u subotu dobili julsku platu, ali da se ispostavilo da doprinosi nisu izmireni, iako je iz uprave ranije poručeno suprotno.

"Koliko znamo, novac je uplaćen, ali nisu poslati spiskovi radnika da se sve rasknjiži. To je trebalo da bude urađeno danas, ali ni sami nismo sigurni da li će biti", naveo je Peulić.

Sindikalci upozoravaju da su spremni na radikalnije poteze:

"Imamo spremne tužbe protiv uprave, a ako od prvog narednog mjeseca doprinosi ne budu uplaćeni – otpravnici neće raditi", poručuje Peulić.

Primjena testnog informacionog programa dodatno je zakomplikovala situaciju, pa su pojedini radnici dobili umanjene plate. U upravi ŽRS priznali su greške i obećali brzo ispravljanje, ali problem sa doprinosima traje.

Zaposleni su dodatno zbunjeni jer elektronske provjere pokazuju da su osigurani, a u zdravstvenim ustanovama im se govori suprotno.

"Šta se tačno dešava, ne znamo ni mi", poručuju iz sindikata.

Fond: Željeznice nisu uplatile doprinose

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS potvrđuju da "Željeznice" nisu izmirile obaveze po osnovu doprinosa za jul.

"Fond nema zakonskog osnova da produži pravo na osiguranje radnicima dok se obaveze ne izmire", rekla je portparol Fonda, Milijana Latinović Radošević.

Zakonom o doprinosima jasno je propisano da poslodavac prilikom isplate plate mora uplatiti i doprinose, ili najkasnije do kraja tog mjeseca. U slučaju da plata nije isplaćena, doprinosi moraju biti izmireni u roku od 60 dana.

Primjera radi, uplatom doprinosa za julsku platu osiguranje traje do kraja septembra, pod uslovom da se obaveze redovno izvršavaju.

"Željeznice RS" su jedno od najvećih javnih preduzeća u Srpskoj, sa oko 1.800 zaposlenih. Veliki broj radnika preko svog osiguranja pokriva i članove porodice, pa su mnogi prethodnih dana bili primorani da sve preglede i analize plate iz vlastitog džepa.

Sindikalci poručuju da je situacija neodrživa i traže hitan sastanak sa upravom.

