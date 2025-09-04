logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnici "Željeznica RS" bez osiguranja: Oboljeli od tumora ne mogu do ljekara

Radnici "Željeznica RS" bez osiguranja: Oboljeli od tumora ne mogu do ljekara

Autor Nikolina Damjanić
0

Radnici "Željeznica Republike Srpske" (ŽRS) već treći mjesec zaredom nemaju uredno uplaćene doprinose, zbog čega ne mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu.

466407645_1075497531036281_6619202587575742041_n.jpg Izvor: Željeznice Republike Srpske

Najdrastičniji primjer je, kako upozoravaju sindikalci, to što oboljeli od tumora ne mogu dobiti uputnice za liječenje u Beogradu jer im u sistemu osiguranje ne postoji.

"Radnici kada odu kod doktora dobiju informaciju da im doprinosi nisu uplaćeni i da bez plaćanja ne mogu na pregled. Ova situacija traje već tri mjeseca", rekao je za Glas Srpske predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS, Dragan Peulić.

On ističe da su zaposleni u subotu dobili julsku platu, ali da se ispostavilo da doprinosi nisu izmireni, iako je iz uprave ranije poručeno suprotno.

"Koliko znamo, novac je uplaćen, ali nisu poslati spiskovi radnika da se sve rasknjiži. To je trebalo da bude urađeno danas, ali ni sami nismo sigurni da li će biti", naveo je Peulić.

Sindikalci upozoravaju da su spremni na radikalnije poteze:

"Imamo spremne tužbe protiv uprave, a ako od prvog narednog mjeseca doprinosi ne budu uplaćeni – otpravnici neće raditi", poručuje Peulić.

Primjena testnog informacionog programa dodatno je zakomplikovala situaciju, pa su pojedini radnici dobili umanjene plate. U upravi ŽRS priznali su greške i obećali brzo ispravljanje, ali problem sa doprinosima traje.

Zaposleni su dodatno zbunjeni jer elektronske provjere pokazuju da su osigurani, a u zdravstvenim ustanovama im se govori suprotno.

"Šta se tačno dešava, ne znamo ni mi", poručuju iz sindikata.

Fond: Željeznice nisu uplatile doprinose

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS potvrđuju da "Željeznice" nisu izmirile obaveze po osnovu doprinosa za jul.

"Fond nema zakonskog osnova da produži pravo na osiguranje radnicima dok se obaveze ne izmire", rekla je portparol Fonda, Milijana Latinović Radošević.

Zakonom o doprinosima jasno je propisano da poslodavac prilikom isplate plate mora uplatiti i doprinose, ili najkasnije do kraja tog mjeseca. U slučaju da plata nije isplaćena, doprinosi moraju biti izmireni u roku od 60 dana.

Primjera radi, uplatom doprinosa za julsku platu osiguranje traje do kraja septembra, pod uslovom da se obaveze redovno izvršavaju.

"Željeznice RS" su jedno od najvećih javnih preduzeća u Srpskoj, sa oko 1.800 zaposlenih. Veliki broj radnika preko svog osiguranja pokriva i članove porodice, pa su mnogi prethodnih dana bili primorani da sve preglede i analize plate iz vlastitog džepa.

Sindikalci poručuju da je situacija neodrživa i traže hitan sastanak sa upravom.

(Glas Srpske/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ŽRS radnici zdravstveno osiguranje željeznice RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ