Više šefova nego vozova: Radnici bez osiguranja, uprava ŽRS zapošljava nove direktore

"Željeznice Republike Srpske" donijele su novi Pravilnik o izmjenama i dopunama sistematizacije radnih mjesta, za koji sindikati tvrde da je samo paravan za novo stranačko zapošljavanje i političko kadrovanje.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Kako kažu, pravilnik dolazi u trenutku kada se gase željezničke stanice, ukidaju putnički vozovi i radnici ne mogu ostvariti osnovna prava poput zdravstvenog osiguranja, pišu Nezavisne novine.

Dragan Peulić, potpredsjednik Samostalnog sindikata "Željeznica RS", kazao je da je ŽRS nedavno donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na ŽRS, gdje se jasno vidi da su u upravi preduzeća ponovo izmišljena nova radna mjesta, novi izvršni direktori, njihovi zamjenici i pomoćnici, novi sektori, pa zatim šefovi sektora i slično.

"Ono na šta smo ukazivali u prethodnim izmjenama, da je riječ o stranačkom uhljebljivanju podobnih kadrova, sada se ispostavilo kao potpuno tačno. Pozicije su pisane po mjeri i struci ljudi koji će ih unaprijed zauzeti", kazao je Peulić.

Dodao je da su, sa druge strane, svjedoci zatvaranja i planiranja zatvaranja željezničkih stanica, kao na primjer stanice Prisoje, u koju su uloženi milioni u osiguranje, a sada se planira njeno gašenje zbog nedostatka otpravnika u drugim stanicama, kao i ukidanja dijela putničkih vozova zbog nedostatka konduktera i mašinovođa.

"Upravo nesposobnost sadašnje uprave da obezbijedi nove prevoze i poslove dovodi do toga da, umjesto povećanja obima posla, mi iz godine u godinu imamo sve manje prevoza", kazao je Peulić.

Dodao je da je, uprkos tome, u zgradu uprave uloženo nekoliko miliona maraka za renoviranje, a potom su u njoj izmišljena i brojna nova radna mjesta koja se više ne mogu ni prebrojati.

"Kao da smo, u najmanju ruku, njemačke željeznice, a ne preduzeće koje se već godinama suočava sa brojnim problemima", kazao je Peulić.

Ističe da ovog puta uprava ŽRS nije dostavila sindikatima ovaj pravilnik na uvid.

"Ovim je još jednom pokazano da radnici i njihova prava nisu u interesu sadašnje uprave, već isključivo lični i stranački interesi. U mjesecu u kojem radnici nisu mogli da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu zbog neuplaćenog osiguranja, uprava je proširila svoje sastave i obezbijedila nove pozicije za stranačke kadrove", dodao je Peulić.

Jelenko Dobraš, predsjednik Sindikata željezničara Srpske, kazao je za "Nezavisne novine" da novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na "Željeznicama Republike Srpske" svjedoči potpunoj politizaciji i stranačkom zapošljavanju.

"Mijenja se pravilnik, sistematizacija, sve se prilagođava interesima pojedinaca, dok se najmanje vodi računa o stvarnim potrebama zaposlenih", kazao je Dobraš.

Dodaje da se izmišljaju nova radna mjesta, odnosno pozicije koje su ranije bile ukinute.

"Na primjer, ponovo se uvodi mjesto direktora zajedničkih službi, isključivo da bi se zadovoljili stranački apetiti. Mi kao sindikat znamo šta se dešava i činimo sve što je u našoj moći da zaštitimo prava radnika. Uz pomoć naših advokata, pokrenućemo postupak pred Ustavnim sudom kako bismo osporili i Pravilnik o radu i druge sporne odluke uprave",kazao je Dobraš.

Pojasnio je da je situacija u preduzeću veoma teška.

"Radnici primaju plate u nekoliko dijelova, što dovoljno govori o ozbiljnosti problema u 'Željeznicama'", zaključio je Dobraš.

Slađan Jović, generalni direktor ovog preduzeća, do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" nije se javio na pozive, ali ni na upite niko iz ovog preduzeća nije danima odgovorio.

(MONDO/Nezavisne novine)