Pripadnici Sipe uhapsili tri osobe u Bihaću: Među njima i Ćenanović osumnjičen za širenje mržnje nakon snimka

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (Sipa) proveli su danas operativnu akciju na području Bihaća, tokom koje su uhapšene tri osobe osumnjičene za krivično djelo "Izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti".

Izvor: Adil Ćenanović/Instagram Screenshot

Portal Krajina.ba je objavio da je među uhapšenima i Adil Ćenanović, koji je nedavno dospio u javnost zbog spornog videosnimka. Prema saznanjima "Nezavisnih novina", pored Ćenanovića, uhapšena su još dvojica osumnjičenih – otac i sin.

Uhapšene osobe se sumnjiče da su počinile navedeno krivično djelo, propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Ćenanović je postao poznat nakon snimka na kojem, ispred kuće iz koje se čuje pjesma "Veseli se srpski rode", govori da "toga više neće biti u gradu". Nakon toga izgovorio je "tekbir", dok je drugi glas izgovarao "Allahu ekber", završivši snimak riječima: "Pa neka se nađe taj koji će je (pjesmu) odvrnut".

Zbog ovog incidenta Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona (USK) formiralo je predmet, a nad Ćenanovićem je sprovedena kriminalistička istraga.

Iz Sipe su saopštili da je današnja akcija sprovedena po nalogu Opštinskog suda u Bihaću i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva USK.

"Policijski službenici izvršili su pretrese na tri lokacije u Bihaću. Tom prilikom su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji će poslužiti kao dokaz u daljem postupku", naveli su iz Sipe.

Operativna akcija izvedena je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova USK (MUP USK).

Nakon završene kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, uhapšeni će biti predata u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu USK.