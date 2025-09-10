Osumnjičeni za organizovani kriminal: SIPA u akciji na području Sarajeva i Bijeljine uhapsila dvije osobe

U zajedničkoj operativnoj akciji Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, koja je po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH realizovana danas na području Sarajeva i Bijeljine uhapšene su dvije osobe.

Izvor: SIPA

Izvršeni su pretresi stambenih i drugih prostorija i pokretnih stvari, na pet lokacija, kojom prilikom su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Kako je saopšteno, uhapšeni su sprovedeni u službene prostorije, gdje se nad njima vrši kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenih, nakon čega će u zakonskom roku biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

"Lica lišena slobode se dovode u vezu sa počinjenjem krivičnih djela organizovani kriminal i ometanje rada pravosuđa propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine i krivičnih djela teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine i izazivanje opšte opasnosti propisana Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine", stoji u saopštenju.

U ovoj operativnoj akciji ostvarena je dobra saradnja sa EUROPOL-om, naročito sa Nacionalnom kontakt tačkom Belgije, zatim sa nadležnim tijelima Republike Austrije, Švicarske, Republike Hrvatske, Republike Srbije, Crne Gore kao i sa Graničnom policijom Bosne i Hercegovine i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

