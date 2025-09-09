Nakon desetina provala u ranijem periodu, ponovo pao policijski znanac: Džo uhapšen u akciji "Head 2" u Banjaluci

Banjalučanin Danijel Milešević (40) zvani Džo uhapšen je u akciji “Head 2” usmjerenoj na rasvjetljavanje imovinskih krivičnih djela počinjenih na području Banjaluke.

Na teret mu se stavlja da je u periodu od 24. avgusta do 7. septembra ove godine na području Banjaluke počinio tri krivična djela teška krađa, dva pokušaja teške krađe i dva krivična djela krađa.

Sve provale počinjene su u ugostiteljskim objektima, ašteta se, kako saznajemo, procjenjuje na oko 9.500 KM.

“Kod osumnjičenog je prilikom hapšenja pronađena i oduzeta određena količina marihuanu. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta D.M. će danas biti sproveden u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka”, saopšteno je iz policije.

Džo je hapšen i u julu ove godine, u akciji “Head” takođe zbog više provala u Banjaluci, a kako se sumnja, nakon što je pušten da se brani sa slobode, nastavio je sa krivičnim djelima.

On je dobro poznat policiji.

Prošle godine je hapšen u akciji ”Park, 2007. godine je pred sudom priznao oko 30 provala zbog čega je osuđen na četiri godine zatvora.

