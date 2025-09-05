logo
Divljao u tržnom centru u Banjaluci: Uhapšen muškarac iz Kneževa zbog vike i vrijeđanja policije

Divljao u tržnom centru u Banjaluci: Uhapšen muškarac iz Kneževa zbog vike i vrijeđanja policije

Autor Dušan Volaš
0

Policija u Banjaluci uhapsila je M.T. iz Kneževa nakon što je u črtvrtak narušio javni red i mir u jednom tržnom centru.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema saopštenju Policijske uprave Banjaluka, M.T. je počeo da viče i nepristojno se ponaša, a kada su policijski službenici došli na lice mjesta po prijavi, počeo je da ih vrijeđa.

"M.T. je odbio da se odvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu. O navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje", naveli su iz PU Banjaluka.

Incident dogodio oko 19.10 časova.

Banjaluka hapšenje tržni centar

