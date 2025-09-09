logo
Akcija "Plac" u Čapljini: Oduzet kokain, uhapšena jedna osoba

Akcija "Plac" u Čapljini: Oduzet kokain, uhapšena jedna osoba

Autor Nikolina Damjanić
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su na području Čapljine, u okviru operativne akcije „Plac“, izvršili pretrese na tri lokacije.

1696412570-operativna-akciјa-plug-slobode-lisheno-13-lica.jpg Izvor: SIPA

Tom prilikom otkrivena su i privremeno oduzeta četiri PVC pakovanja praškaste materije koja svojim izgledom asocira na kokain, digitalna vaga, presa za opojnu drogu i dva mobilna telefona.

Slobode je lišeno jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ i „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“, propisana Krivičnim zakonom Federacije BiH.

Osumnjičeni će, nakon kriminalističke obrade i ispitivanja, biti predat Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Akcija je sprovedena po nalogu Opštinskog suda u Čapljini, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva HNK, u saradnji sa Graničnom policijom BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova HNK.

