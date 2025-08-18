logo
Uhapšen austrijski državljanin u Sarajevu po potjernici Interpola

Autor Nikolina Damjanić
0

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u saradnji sa Saveznim kriminalističkim biroom Austrije, 15. avgusta u Sarajevu su uhapsili jednog austrijskog državljanina osumnjičenog za organizovani kriminal i neovlašten promet narkoticima u Austriji.

1696412570-operativna-akciјa-plug-slobode-lisheno-13-lica.jpg Izvor: SIPA

Kako je saopšteno, hapšenje je izvršeno po međunarodnoj potjernici Interpola, a operativne aktivnosti koje su prethodile akciji sprovođene su na području Tuzlanskog kantona, uključujući opštinu Kalesija, uz podršku Službe za poslove sa strancima BiH.

Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni je u zakonskom roku predat Sudu Bosne i Hercegovine.

Istovremeno, na teritoriji Austrije Savezni kriminalistički biro sproveo je uporednu akciju u okviru koje je lišeno slobode još sedam osoba.

(MONDO)

