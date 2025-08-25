Podnio neopozivu ostavku, pa se vratio: Darko Ćulum ostaje direktor SIPA-e

Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH nije usvojio prijedlog zaključka da se Savjetu ministara uputi inicijativa za smjenu Darka Ćuluma sa pozicije direktora Agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Ovaj prijedlog zaključka podržala su tri člana Nezavisnog odbora, jedan je bio protiv, dok su četiri člana bila suzdržana nakon razmatranja Ćulumovog obavještenja da odustaje od zahtjeva za razrješenje, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine.

Posjećamo, Ćulum se u martu ove godine povukao sa pozicije prvog čovjeka SIPA-e nakon političkih turbulencija i pritisaka da se hapsi rukovodstvo Republike Srpske.

“Ja sam podnio lični zahtjev za razrješenje. To znači da dajem otkaz. Oni to mogu prihvatiti ili ne prihvatiti. Oni mene nisu razriješili jer srpski predstavnici u Savjetu ministara nisu željeli da se imenuje v.d. direktora. Vjerovatno je to razlog. Inače, o ličnom zahtjevu za ostavku se više ne može raspravljati“, tvrdio je Ćulum u martu.

U međuvremenu je bio angažovan kao savjetnik direktora policije Republike Srpske, iako nikada nije pravno objašnjeno kako je to regulisano, jer Ćulum zvanično nije razriješen u Savjetu ministara BiH.

Upravo to mu je bio osnov za povratak u SIPA-u, pa je u julu opozvao svoju neopozivu ostavku i vratio se na posao.

