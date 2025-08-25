logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Podnio neopozivu ostavku, pa se vratio: Darko Ćulum ostaje direktor SIPA-e

Podnio neopozivu ostavku, pa se vratio: Darko Ćulum ostaje direktor SIPA-e

Autor Dragana Božić
0

Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH nije usvojio prijedlog zaključka da se Savjetu ministara uputi inicijativa za smjenu Darka Ćuluma sa pozicije direktora Agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Darko Ćulum ostaje direktor SIPA-e Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Ovaj prijedlog zaključka podržala su tri člana Nezavisnog odbora, jedan je bio protiv, dok su četiri člana bila suzdržana nakon razmatranja Ćulumovog obavještenja da odustaje od zahtjeva za razrješenje, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine.

Posjećamo, Ćulum se u martu ove godine povukao sa pozicije prvog čovjeka SIPA-e nakon političkih turbulencija i pritisaka da se hapsi rukovodstvo Republike Srpske.

“Ja sam podnio lični zahtjev za razrješenje. To znači da dajem otkaz. Oni to mogu prihvatiti ili ne prihvatiti. Oni mene nisu razriješili jer srpski predstavnici u Savjetu ministara nisu željeli da se imenuje v.d. direktora. Vjerovatno je to razlog. Inače, o ličnom zahtjevu za ostavku se više ne može raspravljati“, tvrdio je Ćulum u martu.

U međuvremenu je bio angažovan kao savjetnik direktora policije Republike Srpske, iako nikada nije pravno objašnjeno kako je to regulisano, jer Ćulum zvanično nije razriješen u Savjetu ministara BiH.

Upravo to mu je bio osnov za povratak u SIPA-u, pa je u julu opozvao svoju neopozivu ostavku i vratio se na posao.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SIPA Darko Ćulum

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ