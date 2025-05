Predomislio se? Darko Ćulum se vraća u Sipu nakon 50 dana odsustva

Iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) potvrđeno je da se Darko Ćulum, direktor agencije u ostavci sada odjednom želi vratiti na poziciju direktora i to nakon što njegova smjena nije prihvaćena u Savjeta ministara.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Darko Ćulum, doskorašnji direktor SIPA-e, na poslu u toj agenciji posljednji put se pojavio 18. marta. Skoro 50 dana nije imao nikakav kontakt sa Agencijom, a u međuvremenu je angažovan kao savjetnik direktora policije Republike Srpske. Zanimljivo, nikada nije pravno objašnjeno kako je to regulisano, jer Ćulum zvanično nije razriješen u Savjetu ministara BiH, piše Klix.

Ipak, kako je portal Istraga.ba otkrio, a informaciju jutros potvrdila i SIPA za Klix.ba, Ćulum se – predomislio.

U kratkom razgovoru za Klix.ba, Ćulum je potvrdio da „razmišlja o povratku na čelo Agencije“, iako je 20. marta imao sasvim drugačiji stav.

Kao osnov za povratak u SIPA, Ćulum vidi u činjenici da Savjet ministara BiH nije prihvatilo, odnosno, nije čak ni razmatralo njegovu ostavku koju je podnio 18. marta. Iako formalno nije razriješen

„Ja sam podnio lični zahtjev za razrješenje. To znači da dajem otkaz. Oni to mogu prihvatiti ili ne prihvatiti. Oni mene nisu razriješili jer srpski predstavnici u Savjetu ministara nisu željeli da se imenuje v.d. direktora. Vjerovatno je to razlog. Inače, o ličnom zahtjevu za ostavku se više ne može raspravljati“, tvrdio je Ćulum sredinom marta u izjavi za Nezavisne novine.

Od tada do danas – situacija se očito promijenila.

(MONDO/Klix)