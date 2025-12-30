Vukanović zadržan na granici: Tvrdi da nije dobrodošao u Srbiju zbog kritika Vučića

Poslanik Narodne skupštine Republike Srpske Nebojša Vukanović (Lista za pravdu i red) izjavio je da je na granici BiH i Srbije zadržan više od četiri sata, bez objašnjenja i pravnog osnova.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na svom blogu Vukanović je naveo:

"Bez ikakvog pravnog osnova, po nalogu Službe, Bezbednosno-informativne agencije i vlasti Srbije, već dugo vremena maltretiram se i zadržavam na granici, što predstavlja kršenje Ustava i slobode kretanja, koje mi se sistematski ograničava. Situacija se pogoršava svaki put, pa je od polusatnih zadržavanja sada počelo da traje i više od četiri sata, uz pretrese, saslušanja i druge načine maltretiranja bez ikakvog osnova i razloga, jer nikada nisam bio osumnjičen niti osuđen za bilo koje krivično djelo".

Vukanović je najavio da će danas u Beogradu posjetiti različite institucije i tražiti formalno objašnjenje za zadržavanje.

"Od ujutro krećem u Beogradu da obilazim institucije i počinjem pravnu borbu. Podnijeću prijave na sve adrese i strane, od Dačića i MUP Srbije, BIA do Kancelarije zaštitnika ljudskih prava Srbije, Ambasade BiH u Beogradu kao i Ambasade Srbije u BiH, Narodne skupštine Republike Srbije i Odbora za nadzor i kontrolu službi bezbjednosti Srbije, kao i Narodne skupštine Republike Srpske te Odboru za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske", poručio je Vukanović.

On je dodao da vjeruje da nije dobrodošao u Srbiju zbog kritika upućenih predsjedniku Aleksandru Vučiću.

"Izgleda da u Srbiju nisu dobro došli Srbi koji nisu ‘ćaci’ i koji ne podržavaju vlast, represije, poniženja i diskriminaciju. Prešli su svaku mjeru. Pred zoru je najhladnije, a zadržavanje na granici iskoristio sam da potpišem peticiju podrške studentima".