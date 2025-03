Iako nije prihvaćena ostavka, Ćulum tvrdi da se ne vraća u SIPA-u: Vjerovatno ću biti savjetnik Kostreševića

Iako Savjet ministara BiH nije prihvatio ostavku Darka Ćuluma na mjesto direktora Državne agencije za istrage i zaštitu, on je kazao da se neće vraćati u tu Agenciju.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

"Ja sam podnio lični zahtjev za razrješenje. To znači da dajem otkaz. Oni to mogu prihvatili ili ne prihvatiti. Oni mene nisu razriješili jer srpski predstavnici u Savjetu ministara BiH nisu željeli da se imenuje v.d. Vjerovatno je to razlog. Inače, o ličnom zahtjevu za ostavkom se više ne može raspravljati", rekao je Ćulum za Nezavisne novine.

Na pitanje da li to znači da on više ne ide u SIPA, on je potvrdio da ne ide.

"Nema šta, ja sam podnio lični zahtjev, tražio sam da budem razriješen", ističe Ćulum.

Na pitanje kada počinje raditi u MUP-u RS, on je rekao da očekuje rješenje danas ili sutra.

"Zasad, ponuđeno mi je mjesto savjetnika direktora, pa ću tu sad biti vjerovatno", rekao je Ćulum.

