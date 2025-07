Opozvao ostavku: Ćulum se vratio na direktorsku poziciju u SIPA

Darko Ćulum vratio se jutros na poziciju direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA).

Ćulum je rekao Srni da je opozvao ostavku i vratio se na poziciju direktora.

On je dodao da je u toku konkursna procedura za imenovanje po aktuelnom konkursu jer je prvorangirani.

Doskorašnji direktor SIPA-e, na poslu u toj agenciji posljednji put se pojavio 18. marta. Skoro 50 dana nije imao nikakav kontakt sa Agencijom, a u međuvremenu je angažovan kao savjetnik direktora policije Republike Srpske, iako nikada nije pravno objašnjeno kako je to regulisano, jer Ćulum zvanično nije razriješen u Savjetu ministara BiH.

Ćulum se u martu ove godine povukao sa pozicije prvog čovjeka SIPA nakon političkih turbulencija i pritisaka da se hapsi rukovodstvo Republike Srpske.

“Ja sam podnio lični zahtjev za razrješenje. To znači da dajem otkaz. Oni to mogu prihvatiti ili ne prihvatiti. Oni mene nisu razriješili jer srpski predstavnici u Savjetu ministara nisu željeli da se imenuje v.d. direktora. Vjerovatno je to razlog. Inače, o ličnom zahtjevu za ostavku se više ne može raspravljati“, tvrdio je Ćulum u martu.

