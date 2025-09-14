Akcija "Kavez": Uhapšeni članovi udruženja "Panter" predati Tužilaštvu

Petorica članova Udruženja "Panter", osumnjičeni da su zajedničkim djelovanjem počinili više krivičnih djela, među kojima nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje i ucjenu, predati su u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Izvor: Pravosuđe.ba

Osim Ismeta Porobića, Aldina Čančara, Jasmina Hadžića, Alema Hadžića i Semira Sultanovića, u nadležnost Tužilaštva predata je i Lajla Sultanović, koja je osumnjičena da je zajednički djelovala s ostalim članovima Udruženja.

Uhapšeni će biti zadržani 24 časa i u tom zakonskom roku tužioci će odlučiti o eventualnom prijedlogu za pritvor, saopšteno je iz sarajevskog Kantonalnog tužilaštva.

U saopštenju se dodaje da će u toku dana biti ispitan i Ahmed DŽinović u Kazneno-popravnom zavodu Bihać i za njega će biti donesena tužilačka odluka u narednih 24 časa.

Na području Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog i Unsko-sanskog u okviru akcije kodnog naziva "Kavez" juče je uhapšeno pet članova Udruženja "Panter" koji se sumnjiče za nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjenu, ugrožavanje bezbjednosti i narušavanje nepovredivosti doma.

Kod jednog od uhapšenih prilikom pretresa pronađeni su droga i oružje.

Akcija je realizovana po nalogu i pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo i uz asistenciju Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH.

U akciji "Kavez" učestvovali su istražioci i Specijalna jedinica Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, u saradnji sa Federalnom upravom policije /FUP/, Agencijom za istrage i zaštitu BiH i ministarstvima unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog i Unsko-sanskog kantona.

