Akcija "Kavez": Policija hapsi pripadnike organizacije Panteri

Na više lokacija u Federaciji BiH u toku je hapšenje članova udruženja "Panter".

Izvor: SIPA

Po nalogu i pod nadzorom postupajućih tužiteljki Tužilaštva Kantona Sarajevo, istražioci Specijalna jedinica Uprave policije MUP-a KS u saradnji sa FUP-om, SIPA-om, MUP-ovima USK i HNK, u subotu ujutro (13. septembar) započeli su realizaciju akcije kodnog naziva "Kavez", saopšteno je iz Tužilaštva KS.

U toku su pretresi na sedam lokacija na području Kantona Sarajevo, HNK i USK.

“Očekuje se lišenje slobode više članova udruženja Panter. Sumnjiče se da su zajedničkim djelovanjem počinili krivična djela, nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma. Istovremeno, istražitelji policijskih agencija tragaju za materijalnim i digitalnim dokazima navodnih snimaka počinjenih na štetu djece”, navode iz Tužilaštva.

Akcija koja je u toku realizuje se uz asistenciju Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH.

(MONDO)