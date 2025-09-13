Akcija "Kavez": Uhapšeno pet članova "Pantera", poznata imena

U okviru akcije kodnog naziva "Kavez" uhapšeno je pet članova udruženja "Panter"

Na području Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog i Unsko-sanskog u okviru akcije kodnog naziva "Kavez" uhapšeno je pet članova Udruženja "Panter" koji se sumnjiče da su zajedničkim djelovanjem počinili više krivičnih djela, saopšteno je iz sarajevskog Kantonalnog tužilaštva.

Uhapšeni su Ismet Porobić, Aldin Čančar, Jasmin Hadžić, Alem Hadžić i Semir Sultanović, potvrđeno je za Klix.ba.

Kod jednog od uhapšenih prilikom pretresa pronađeni su droga i oružje.

Istovremeno istražioci policijskih agencija rade na pronalasku materijalnih i digitalnih dokaza navodnih snimaka na štetu djece.

Ranije je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo saopšteno da se na području Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog i Unsko-sanskog vrše pretresi na sedam lokacija i da se očekuje hapšenje više članova Udruženja "Panter" koji se sumnjiče za nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjenu, ugrožavanje bezbjednosti i narušavanje nepovredivosti doma.

Akcija se realizuje po nalogu i pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo i uz asistenciju Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH.

Akciju "Kavez" rano jutros započeli su istražioci i Specijalna jedinica Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, u saradnji sa Federalnom upravom policije /FUP/, Agencijom za istrage i zaštitu BiH i ministarstvima unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog i Unsko-sanskog kantona.

Predmet protiv ove grupe pokrenut je nakon što je muškarac sa Vratnika prijavio policiji da je bio pretučen i ucjenjivan. Tokom pretresa policija je izuzela određeni dokazni materijal, a očekuje se još hapšenja.

"Da ne bi bilo zabune, podsjećamo da je osnivač Udruženja Panter, koji je saslušan u Tužilaštvu, odbio saradnju s ovom institucijom i odbio predati navodni inkriminirajući snimak. Zbog toga istražitelji paralelno tragaju za materijalnim i digitalnim dokazima, uključujući i snimke počinjene na štetu djece", naveli su iz Tužilaštva KS.

Inače, osnivač udruženja se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Bihaću zbog drugog krivičnog djela.

