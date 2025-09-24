logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Porodica u Bihaću meta uznemiravanja zbog pjesme „Veseli se srpski rode“ (VIDEO)

Porodica u Bihaću meta uznemiravanja zbog pjesme „Veseli se srpski rode“ (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Adil Ćenanović uznemiravao je srpsku porodicu u Bihaću zbog puštanja pjesme „Veseli se srpski rode“. Prema njegovim objavama na društvenim mrežama, Ćenanović se pojavio ispred kuće, koju je nazvao „četnik ili četnikuša“, i uzvikivao „Tekbir – Alahu ekber“.

Adil Ćenanović uznemiravao porodicu u Bihaću Izvor: Adil Ćenanović/Instagram Screenshot

„Nalazimo se u mjestu gdje je četnik ili četnikuša puštao ‘Veseli se srpski rode’. Nadam se da se ovo više neće ponoviti u ovom gradu, jer ovo nije Široki Brijeg, a ni Јajce. Mještani su potvrdili da je MUP USK odradio svoj posao. Nadamo se da iz ove kuće ovo više nikad neće biti pušteno. Tekbir! Alahu ekber! Pa neka se nađe onaj koji će je odvrnuti“, napisao je Ćenanović u svojoj objavi.

Ćenanović na svojim društvenim mrežama dijeli radikalno islamističke poruke i stavove određenih teologa, a učesnik je i bužimskih marševa koji godinama unazad uznemiravaju javnost. Njegovi istupi povremeno su privlačili pažnju i međunarodne zajednice u BiH. Pozirao je i u majicama odreda „El Mudžahedin“.

O cijelom slučaju oglasio se i MUP Unsko-sanskog kantona.

„Provedena je kriminalistička istraga, a 4. septembra podnesen je izvještaj Tužilaštvu USK“, rekao je portparol MUP-a USK Abdulah Keranović za RTRS.

(MONDO/RTRS)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bihać prijetnje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ