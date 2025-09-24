Porodica u Bihaću meta uznemiravanja zbog pjesme „Veseli se srpski rode“ (VIDEO)

Adil Ćenanović uznemiravao je srpsku porodicu u Bihaću zbog puštanja pjesme „Veseli se srpski rode“. Prema njegovim objavama na društvenim mrežama, Ćenanović se pojavio ispred kuće, koju je nazvao „četnik ili četnikuša“, i uzvikivao „Tekbir – Alahu ekber“.

„Nalazimo se u mjestu gdje je četnik ili četnikuša puštao ‘Veseli se srpski rode’. Nadam se da se ovo više neće ponoviti u ovom gradu, jer ovo nije Široki Brijeg, a ni Јajce. Mještani su potvrdili da je MUP USK odradio svoj posao. Nadamo se da iz ove kuće ovo više nikad neće biti pušteno. Tekbir! Alahu ekber! Pa neka se nađe onaj koji će je odvrnuti“, napisao je Ćenanović u svojoj objavi.

Ćenanović na svojim društvenim mrežama dijeli radikalno islamističke poruke i stavove određenih teologa, a učesnik je i bužimskih marševa koji godinama unazad uznemiravaju javnost. Njegovi istupi povremeno su privlačili pažnju i međunarodne zajednice u BiH. Pozirao je i u majicama odreda „El Mudžahedin“.

O cijelom slučaju oglasio se i MUP Unsko-sanskog kantona.

„Provedena je kriminalistička istraga, a 4. septembra podnesen je izvještaj Tužilaštvu USK“, rekao je portparol MUP-a USK Abdulah Keranović za RTRS.

