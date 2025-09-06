Godišnjica stradanja Srba kod Bihaća: Pomen za hiljade ubijenih u Garavicama (FOTO)

U Garavicama kod Bihaća, jednom od najvećih stratišta srpskog naroda u NDH, počelo je obilježavanje 84 godine od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece.

Izvor: Srna

Vijence su položili zamjenik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Nebojša Vidaković, državni sekretar u Ministarstvu za rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić, izaslanik predsjednika Republike Srpske Boško Tomić, predstavnici organizacija proisteklih iz proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Iako je Spomen-park Garavice pod zaštitom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH, krajnje je zapušten i zanemaren, te Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Vlade Republike Srpske podržava inicijativu za izgradnju pravoslavne spomen-kapele u okviru Spomen-parka, kako bi se dostojanstveno očuvalo sjećanje na žrtve.

Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve ove godine donio je odluku da se stradali Srbi sa područja Bihaća i Cazina uvrste u Diptih svetih, kao Sveti mučenici garavički i bihaćko-cazinski.

Ustaše su početkom Drugog svjetskog rata izvršile masovni pokolj srpskog civilnog stanovništva, u kojem je ubijeno više od 12.000 ljudi, među kojima je bio veliki broj djece i 148 bihaćkih Jevreja.

Na nekoliko masovnih stratišta u okolini Bihaća u toku 1941. godine zvjerski je ubijeno više od 15.000 Srba iz šire okoline.

Bihać je početkom Drugog svjetskog rata bio sjedište novoosnovane županije NDH pod nazivom Krbava i Psat.

Novopostavljeni župan Ljubomir Kvaternik je u junu 1941. godine zabranio Srbima i Jevrejima pristup Bihaću i okolini grada, počeli su progoni, zatvaranja i njihova ubijanja.

Spomenik je podignut 1949. godine, a tek 1981. godine memorijalni spomenik, djelo arhitekte Bogdana Bogdanovića.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH donijela je 2013. godine odluku da Garavice budu proglašene za nacionalni spomenik.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

