Sin nožem izbo majku: Stravičan slučaj potresao stanovnike Bihaća

Sin nožem izbo majku: Stravičan slučaj potresao stanovnike Bihaća

Autor Marina Letić
0

Jutros je policija u Bihaću dobila prijavu da je sin nožem izbo majku koja je zadobila lakše tjelesne povrede

Sin nožem izbo majku u Bihaću Izvor: Robson90/Shutterstock

Stravičan slučaj potresao je jutros mjesto Bakšaiš u Bihaću kada je sin nožem izbo majku.

Prijava je zaprimljena oko 5:20 sati, kako je potvrdio portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Abdulah Keranović.

"Incident se desio u naselju Bakšaiš, gdje je sin hladnim oružjem, odnosnonožem napao svoju majku, koja je pri tome zadobila lakše tjelesne povrede", rekao je Keranović.

Dodao je da je osumnjičeno lice pod nadzorom policije, a uviđajne radnje su završene.

(Avaz/MONDO)

