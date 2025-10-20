Osumnjičeni za vandalizam: U Tuzli uhapšeno pet maloljetnika

Policija je identifikovala petoro maloljetnika koji se dovode u vezu sa oštećenjima klupa i drugih predmeta na šetalištu Slana Banja u Tuzli, te druga javna i privatna imovina na području grada, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Izvor: Shutterstock

Policijskoj stanici juče je prijavljeno da su oštećene klupe i drugi predmeti na šetalištu Slana Banja, kao i javna i privatna imovine na području grada.

Evidentirano je 14 krivičnih djela koja je dežurni tužilac okvalifikovao kao nasilničko ponašanje.

Policija je identifikovala i pronašla lica koja se dovode u vezu sa prijavljenim događajima.

Do sada je identifikovano pet maloljetnika iz Tuzle od 15 do 17 godina koji su u prisustvu roditelja pozvani u službene prostorije, te je u toku kriminalistička obrada.

U rad po ovom predmetu uključen je i Centar za socijalni rad Tuzla.

(Srna)