Policajci osumnjičeni za navođenje maloljetnica na prostituciju predati u Tužilaštvo TK

Osumnjičeni službenici policije MUP-a Tuzlanskog kantona i ostali koji su u juče privedeni zbog sumnje da su umiješani u navođenje maloljetnica na prostituciju predati su danas u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Izvor: Shutterstock

Prema pisanju federalnih medija, oni će tokom dana biti ispitani, a nakon toga bi Tužilaštvo TK trebalo donijeti odluku o tome hoće li biti predložen pritvor.

Na području Tuzlanskog kantona, podsjećamo, juče je provedena velika policijska akcija Ministarstva unutrašnjih poslova TK, a po nalogu Kantonalnog tužilaštva

Tom prilikom, pretresi su izvršeni na sedam lokacija, a uhapšeno je sedam osoba, od čega su četiri, visokopozicionirani policijski službenici iz Kalesije i Živinica.

Uhapšeni se tereta za navođenje na prostituciju maloljetnih osoba, među kojima je i nekoliko djevojčica, inače štićenica Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

Iz MUP-a TK su, navodeći inicijale, saopštili da su slobode lišeni B.K. (1974), Dž.P. (1970), J.M. (1995), M.H. (1979), N.A. (1984), Z.J. (1964) i S.Š. (1958).

Vlada Tuzlanskog kantona već je sa dužnosti smijenila jednog od osumnjičenih.