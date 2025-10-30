logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policajci osumnjičeni za navođenje maloljetnica na prostituciju predati u Tužilaštvo TK

Policajci osumnjičeni za navođenje maloljetnica na prostituciju predati u Tužilaštvo TK

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Osumnjičeni službenici policije MUP-a Tuzlanskog kantona i ostali koji su u juče privedeni zbog sumnje da su umiješani u navođenje maloljetnica na prostituciju predati su danas u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Sedam osoba, uključujući i policajce, predato Tužilaštvu TK zbog navođenja na prostituciju Izvor: Shutterstock

Prema pisanju federalnih medija, oni će tokom dana biti ispitani, a nakon toga bi Tužilaštvo TK trebalo donijeti odluku o tome hoće li biti predložen pritvor.

Na području Tuzlanskog kantona, podsjećamo, juče je provedena velika policijska akcija Ministarstva unutrašnjih poslova TK, a po nalogu Kantonalnog tužilaštva

Tom prilikom, pretresi su izvršeni na sedam lokacija, a uhapšeno je sedam osoba, od čega su četiri, visokopozicionirani policijski službenici iz Kalesije i Živinica.

Uhapšeni se tereta za navođenje na prostituciju maloljetnih osoba, među kojima je i nekoliko djevojčica, inače štićenica Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

Iz MUP-a TK su, navodeći inicijale, saopštili da su slobode lišeni B.K. (1974), Dž.P. (1970), J.M. (1995), M.H. (1979), N.A. (1984), Z.J. (1964) i S.Š. (1958).

Vlada Tuzlanskog kantona već je sa dužnosti smijenila jednog od osumnjičenih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tuzlanski kanton prostitucija policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ