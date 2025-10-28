"Nudili su mi svašta umjesto novca": Ispovjesti pros*itutki i najluđe ponude klijenata

Na mreži Reddit postoji relativno velika i aktivna zajednica se*sualnih radnica (i radnika), gdje anonimno razmjenjuju iskustva, upozorenja, zaključke i savjete.

Izvor: Shutterstock

Fizičko nasilje, online uznemiravanje, problemi sa klijentima, ali i pravna nesigurnost samo su neke od tema kojima se članovi foruma bave, a osim ozbiljnih tema, povremeno se neko javi sa smiješnim ili neobičnim pričama.

Jedna korisnica ove mreže podijelila je "skrinšotove" razgovora s potencijalnim klijentom.

Na početku, sve izgleda relativno normalno – muškarac je na proputovanju, pozvao je eskort damu da dođe u njegov hotel, međutim, umjesto novca, ponudio joj je – govedinu.

"Rekao je da ima oko 2,3 kg vrhunskog, luksuznog japanskog mesa koje ne može da unese u avion i ponudio mi to umjesto novca", napisala je žena.

Inače, japanska Wagyu govedina košta između 300 i 500 dolara po kilogramu i muškarac je smatrao da je to fer. Čak su se i neki komentatori složili da je trebalo da prihvati ponudu.

"Mislila sam da se šali, ali ne, bio je smrtno ozbiljan", napisala je "redditorka" i pitala ostale učesnice da li im se desilo išta slično.

"Meni je jednom ponuđeno štene", "Jednom sam uz novac dobila vreću kafe u zrnu", "Jedan klijent me pitao može li da me plati u marihuani", "Dok sam bila striptizeta, jedan regularni posjetilac bara mi je redovno donosio pečenje", "Meni su nudili da mi poprave auto", samo su neki od odgovora…