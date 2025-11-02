Uhapšena dva policajca MUP-a KS: Sumnja se na seksualno uznemiravanje i zloupotrebu djeteta

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva KS, tokom noći su uhapsili dva pripadnika policije.

Izvor: Shutterstock

Jedan uhapšeni policijski službenik tereti se za krivično djelo polno uznemiravanje, dok se drugi tereti za krivično djelo polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina.

Iz MUP-a KS je saopšteno da je riječ o odvojenim slučajevima. Policajci su uhapšeni odmah po saznanju za navedena djela, odnosno nakon što se sinoć policiji obratilo službeno lice jedne od ustanova za socijalno zbrinjavanje sa područja Kantona Sarajevo.

Nadležni organi će danas nad uhapšenima izvršiti kriminalističku obradu, prenose sarajevski mediji.