Raskrinkana međunarodna mreža pedofila: Uhapšen Hrvat osumnjičen za vođenje grupe sa 250 članova

Državljanin Hrvatske (29) uhapšen je zbog seksualnog zlostavljanja više djece i sumnje da je upravljao grupom od oko 250 članova iz različitih zemalja koji su razmjenjivali materijale seksualnog zlostavljanja i sikorištavanja djece, saopštila je policija.

Izvor: Shutterstock

Utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni na području jedne županije na zapadu Hrvatske u dužem periodu seksualno zlostavljao mlađe žensko dijete, kojem je prethodno učinio dostupnim sadržaje seksualnog zlostavljanja djece.

Hrvatska policija je, u saradnji sa međunarodnim partnerima, identifikovala i dijete žrtvu sa područja Hrvatske kojoj je odmah pružena zaštita i uključena stručna pomoć.

Osumnjičen je i da je putem internet platformi i aplikacija za razmjenu poruka kreirao, skladištio, dijelio i administrirao sadržaje koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece.

Utvrđeno je da je počinio još četiri krivična djela iskorištavanje djece za pornografiju i jedno krivično djelo povreda privatnosti đeteta.

Istragu su sproveli Pripadnici Policijske uprave primorsko-goranske i hrvatske Službe za kibernetičku bezbjednost, u saradnji sa policijom Australije i Evropolom.

Utvrđena je osnovana sumnja da je počinilac putem aplikacija sa enkripcijom organizovao i upravljao grupom sa više od 250 članova iz različitih zemalja koji su međusobno razmjenjivali materijale seksualnog zlostavljanja djece, navode iz policije.

Pretragom uređaja, pronađeno je više od 250 fotografija i video-zapisa koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, a komunikacijom putem društvenih mreža ostvario je kontakt seksualno eksplicitnog karaktera sa najmanje 20 žrtava u Hrvatskoj i desetak iz drugih država.

Tokom komunikacije, osumnjičeni je žrtve navodio na seksualno eksplicitnu komunikaciju i radnje, a cjelokupnu komunikaciju sa žrtvama snimao i čuvao u svom kompjuteru bez njihovog znanja.

Policija je utvrdila da se komunikacija između žrtava i počinioca odvijala u porodičnim kućama ili stanovima te djece, u vrijeme kada su roditelji bili prisutni, pa čak i u istoj prostoriji. Neka djeca su sa počiniocem komunicirala čak i tokom nastave u školi.

Kriminalistička istraga je u toku radi identifikovanja svih potencijalnih žrtava i prikupljanja dokaza.

Iz policije su još jednom pozvali roditelje i staratelje da razgovaraju sa djecom o njihovim aktivnostima na internetu, da nadziru s kim i kako komuniciraju i da svaku sumnju odmah prijave.