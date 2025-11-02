Protest u Tuzli: Građani traže pravdu i ostavke nakon zlostavljanja djevojčica – "Skupština je zakazala, gdje je moral?"

Protestna šetnja započela je ispred Doma za djecu bez roditeljskog staranja, a nastavljena pored zgrade Tužilaštva Tuzlanskog kantona, sve do Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

Izvor: Screenshot/tuzlanski.ba

Građani Tuzle izašli su danas na ulice kako bi izrazili svoje nazadovoljstvo trenutnim sistemom, te zatražili pravdu i odgovornost za dvije maloljetne djevojčice koje su postale žrtve trgovine ljudima.

Slučaj seksualnog zlostavljanja djevojčica potresao je kako građane Tuzlanskog kantona, tako i cijele BiH. Ono što je poražavajuće jeste to što za ovaj gnusan čin osumnjičeno osam osoba među kojima četiri policajca i jedan univerzitetski profesor.

Tako su građani podigli svoj glas, te izašli na proteste kako bi zatražili ostavku svih odgovornih lica na pozicijama, te oštro osudili ovakav čin.

"Ne smijemo dozvoliti da nas više ikada ijedan policajac ubije", "Dužnost vam je štititi građane", "Tuzla je ustala, Tuzla će vas otjerati sigurno", "Uvijek su krivi oni prošli to ne smije biti izgovor, preuzmite odgovornost", "Uništili ste moju budućnost ja vam neću dozvoliti da uništite budućnost moje djece", "Skupština TK je zakazala, gdje je moral? Gdje je ljudskost? Gdje je empatija", "Tuzla više nije siguran grad", "Kenane Baliću mozak ti je krvav", samo su neke od poruka sa skupa, prenosi portal "Tuzlanski".

Podsjećamo, 29. oktobra u velikoj akciji MUP-a TK uhapšeno je osam osoba koje se sumnjiče na navođenje maloljetnica na prostituciju, štićenica Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Njima se na teret stavlja sumnja da su maloljetnice od 15 godina navodili na prostituciju ili bili korisnici seksualnih usluga.

Dvije maloljetne djevojčice, koje su bile žrtve trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije, nalaze se pod stručnom i institucionalnom zaštitom. Iz Kantonalnog tužilaštva u Tuzli su istakli da su djevojčice na sigurnom, a da objavljivanje njihovog identiteta, okolnosti i podataka o mjestu boravka predstavlja teško kršenje zakona i prava djece.