Da li će žrtve dočekati pravdu: Miroslav Aleksić nepokretan i polusvjestan, tvrdi advokat

Suđenje Miroslavu Miki Aleksiću, zbog optužbi za silovanje, traje već tri godine, a po svemu sudeći, njemu se ne nazire kraj.

Suđenje Miroslavu Aleksiću, optuženom za čak četiri silovanja i pet djela polnog uznemiravanja, opet nije održano. Njegov advokat tvrdi da mu je klijent u polusvjesnom stanju. Žrtve jezivih zločina gube nadu da će dočekati pravdu.

Suđenje samozvanom učitelju glume traje duže od tri godine. Saslušane su žrtve, saslušani su i skoro svi svjedoci, ali se kraj procesa ni ne nazire. Posljednjih osam ročišta je odloženo, a kao obrazloženje navedeno je loše zdravstveno stanje okrivljenog. Tako je bilo i danas.

Aleksićev branilac Zoran Jakovljević tvrdi da se njegov klijent nalazi u polusvjesnom stanju kao i da je apsolutno nepokretan.

Jugoslav Tintor, advokat oštećenih djevojaka u ovom postupku, rekao je nedavno da su tvrdnje branioca Aleksića jedno, a da je nešto drugo medicinska dokumentacija.

"Mi smo već imali jedno vještačenje u maju 2024. godine gdje je utvrđeno da je Aleksić sposoban da prati suđenje u danima kada ne prima terapiju. Vještaci su tada predložili da bi trebalo ponovo u jednom trenutku da se obavi vještačenje", pojasnio je on.

Ukoliko u medicinskoj dokumentaciji piše da je Aleksić teško obolio, može da se zatraži vještačenje kako bi se utvrdilo da li je sposoban ili nije da prati suđenje.

"Ukoliko se utvrdi da je on teško obolio, te da nije sposoban iz zdravstvenih razloga da prati suđenje, Zakonom o krivičnom postupku predviđeno je da se tada optužnica odbacuje. To znači da osoba kojoj se sudi nije sposobna da prati ročište, a ne da optužnica nije osnovana. Ukoliko se zdravlje optuženog poboljša u nekom trenutku, postupak bi mogao ponovo da počne. nije moguće da se Aleksiću sudi u odsustvu ukoliko se utvrdi da nije sposoban da prati suđenje jer je to predviđeno u drugim slučajevima - kada su optuženi nalazi u bjekstvu, odnosno kada nije dostupan državnim organima", dodao je Tintor.

Tim ljekara dodao je i da primjena terapije za maligno oboljenje koje Aleksić ima može da ima uticaj na njegovo zdravstveno stanje, a samim tim i sa njegovim učestvovanjem u suđenju. Međutim, tada bi, predlažu vještaci, trebalo da se ponovo obavi procjena njegove procesne sposobnosti tokom primanja terapije kako bi se utvrdilo da li je Aleksić zdravstveno spriječen da prisustvuje suđenjima u postupku gdje je optužen da je silovao i seksualno uznemiravao polaznice škole glume, od kojih su neke bile maloljetne.

Podsjetimo, suđenje Miroslavu Miki Aleksiću traje duže od tri godine, nakon što je uhapšen 16. januara 2021. zbog prijave polaznica škole glume da ih je silovao i polno uznemiravao.

