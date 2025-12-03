Banjalučanin osumnjičen za seksualno zlostavljanje djeteta uhapšen u Bijeljini

Na području Bijeljine uhapšen je Banjalučanin M.S, u nastavku operativne akcije "Karika" s ciljem suzbijanja seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

Izvor: MUP RS

Uhapsili su ga službenici Jednice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske.

On je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju, i krivično djelo upoznavanje djece sa pornografijom iz Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Uhapšeni je osumnjičen da je u prethodnom periodu koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju stupao u kontakt sa djecom, nakon čega je komunicirao na seksualno eksplicitan način, šaljući fotografije i video-snimke sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

Od djeteta je tražio da se fotografiše na seksualno eksplicitan način i sačini video-snimke sa takvim sadržajem, te da mu ih pošalje.

Potom je kroz navedenu komunikaciju uporno dogovarao sastanak radi obljube ili sa njom izjednačene polne radnje, te je i uhapšen kada je danas došao na ugovoreni sastanak.

U toku su pretresi lokacija koje koristi uhapšeni, a sve mjere i radnje policijski službenici preduzimaju pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.